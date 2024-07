Odcinek "M jak miłość", w którym zginęła serialowa Hanka Mostowiak obejrzało prawie 8,4 miliona Polaków. To absolutny hit tej jesieni. W internecie natychmiast zaczęło mnożyć się od filmów i animacji komputerowych wyśmiewających śmierć głównej bohaterki tasiemca. Także kilka gwiazd wyraziło swoje zdanie na ten temat, wśród nich m.in. Kuba Wojewódzki.



- 7 listopada 2011 r. już na zawsze zostanie wpisana w historię polskiej kultury. Po blisko dziewięciuset odcinkach serialu „M jak miłość” w wypadku samochodowym zginęła Hanka Mostowiak. Wpadła na kupę kartonów i one ją zabiły. Szczegóły na Cartoon Network - czytamy w felietonie showmana w "Polityce".



Zabawne? Co sądzicie o tej całej "mostowiakowej" akcji?



habibi

