Wojciech Szczęsny w końcu wrócił do rodziny. Po powrocie z kwarantanny przywitała go stęskniona żona oraz synek. Reakcja Liama na widok taty jest bezcenna!

Wojciech Szczęsny przez ostatnie dwa tygodnie przebywał w izolacji we Włoszech. Kwarantanną została objęta cała drużyna Juventusu, niedługo po tym jak okazało się, że jeden z zawodników (Daniele Rugani) ma koronawirusa. Na szczęście Wojciech wrócił już do swoich najbliższych.

Wojciech Szczęsny wrócił z kwarantanny. Tak powitał go Liam

Marina nie kryła swojej tęsknoty za Wojciechem Szczęsnym. Z powodu kwarantanny męża oraz bezpieczeństwa swojego i Liama, wróciła z synkiem do Polski. Nieobecność taty odczuł także Liam:

Nie widzimy się już z @wojciech.szczesny1 od 5 tygodni, które w rozwoju malucha są tak istotne i przełomowe. Z dnia na dzień rozumie i mówi coraz więcej, np. przed snem: „ Mama, tata w pracy... nie ma. Tatuś tuli tuli tu”

Na szczęście to już koniec tęsknoty! Wojciech Szczęsny wrócił po odbytej kwarantannie. Jak dowiedział się Plotek.pl, sportowiec wrócił do rodziny 31 marca. Do kraju przyjechał samochodem.

Marina opublikowała wzruszające nagranie, na którym Liam spotyka tatę po raz pierwszy po długiej rozłące spowodowanej koronawirusem. Malec natychmiastowo rzucił się w objęcia taty! Chyba już dawno nie byli tak szczęśliwi!

Stęskniony Liam wita tatę, który wrócił z kwarantanny.

Wojciech Szczęsny po długiej nieobecności spowodowanej kwarantanną znów może cieszyć się bliskością rodziny.

