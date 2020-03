Wojciech Szczęsny w dalszym ciągu przebywa na kwarantannie i jest oddzielony od swojej żony i synka. To dla całej rodziny niezwykle trudny czas, a zwłaszcza dla małego Liama, który bardzo tęskni za tatą. Żona polskiego bramkarza opublikowała poruszający wpis, w którym opowiedziała jak chłopiec reaguje na tak długą rozłąkę. Mały Liam czuje, że dzieje się coś niedobrego.

Marina Łuczenko - Szczęsna podzieliła się z internautami bardzo osobistym wpisem. Zarówno żona Wojciecha Szczęsnego jak i mały Liam, coraz gorzej znoszą rozłąkę. Przypomnijmy, że polski bramkarz musi przebywać na kwarantannie, ponieważ miał kontakt z Daniele Ruganim, u którego potwierdzono obecność koronawirusa w organizmie. Piosenkarka nie widziała męża już od 5 tygodni i jak poinformowała w swoim wpisie, to niezwykle trudny czas przede wszystkim dla synka pary, który z dnia na dzień coraz bardziej tęskni za tatą.

Co więcej, mały Liam zaczyna rozumieć, że dzieje się coś niepokojącego.

Marina przyznała, że ona także jest już w coraz gorszym stanie emocjonalnym.

Niestety, z wielu względów nie możemy być, w tak trudnym momencie, razem, co bardzo źle wpływa na mój stan emocjonalny. Nie piszę tego żeby się nad sobą użalać. Nie mogę sobie wyobrazić, przez jaki koszmar muszą przechodzić osoby bezpośrednio dotknięte pandemią. Osoby, które codziennie narażają swoje życie by pomagać chorym, potrzebującym, czy po prostu idą do pracy po to byśmy mogli jakoś funkcjonować. Co muszą czuć ich bliscy? Kochani, proszę Was z całego serca - zostańcie w domach!