Wojciech Szczęsny czeka na wyniki testu na koronawirusa. Bramkarz opowiedział o trudnych chwilach: "Każdy chciał stąd uciekać"

Wojciech Szczęsny skomentował niepokojące informacje dotyczące epidemii koronawirusa i zdradził, jak zareagował, kiedy dowiedział się, że kolega z jego drużyny jest zarażony groźnym wirusem. Bramkarz prosto z obowiązkowej kwarantanny udzielił wywiadu, w którym opowiedział o trudnej sytuacji we Włoszech. Mąż Mariny przeszedł już badania, ale wciąż czeka na wyniki. Zobaczcie, co powiedział w programie "Foot Truck"!

Zaledwie kilka dni temu wszystkie media obiegła wiadomość, że piłkarz Juventusu Turyn jest zarażony koronawirusem. W związku z tym kwarantanną zostali objęci koledzy sportowca z drużyny, a wśród nich znalazł się Wojciech Szczęsny. Ostatnio Marina w jednym z wywiadów przyznała, że martwi się o ukochanego męża.

Sytuację z koronawirusem traktujemy bardzo poważnie od bardzo dawna, tym bardziej, że nasza rodzina jest rozłączona i czekamy na informacje z kwarantanny Wojtka - modlimy się, by mógł do nas zdrowy wrócić jak najszybciej-Marina mówiła w rozmowie z plotek.pl.

Sportowiec wciąż jest odizolowany od swojej rodziny. Teraz, podczas kwarantanny Wojciech Szczęsny udzielił wywiadu w którym skomentował sytuację w której się znalazł i opowiedział, co dzieje się we Włoszech. Bramkarz nie ukrywa, że chciał wyjechać z Turynu kiedy sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli.

A czy według Wojciecha Szczęsnego dwa tygodnie temu Włosi lekceważyli zagrożenie koronawirusem?

Nie, nie podchodzili do tego lekkomyślnie. Od kiedy Lombardia została ogłoszona strefą czerwoną to o korek na ulicy nie musiałem się bać. Już były naprawdę pustki. Było około 70% mniej ludzi na ulicach, było już dziwnie pusto, w tej chwili nie ma nikogo. Wszystkie akcje były o jeden, dwa tygodnie za późno po prostu. Wszystko powinno być wyprzedzone, tak jak to na szczęście było w Polsce. Po to ma być teraz ta kwarantanna, żeby przestało się to rozpowszechniać- mówił w wywiadzie.