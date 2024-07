Wojciech Szczęsny w duecie z Mariną! Na Instagramie piosenkarki pojawiło się wideo, w którym małżonkowie śpiewają razem. Nagranie powstało w samochodzie, w czasie podróży. Piłkarz i artystka śpiewają wspólnie do lecącej z odtwarzacza piosenki Eda Sheerana "Shape Of You". I świetnie im to wychodzi! Co do tego, że Marina Łuczenko ma talent wokalny nie mieliśmy nigdy wątpliwości, jednak Wojtek Szczęsny z każdym kolejnym nagraniem udowadnia, że ma dryg nie tylko do sportu. ;)

Wojtek Szczęsny śpiewa na Instagramie

To już nie pierwszy raz, kiedy w sieci pojawiło się wideo, na którym piłkarz prezentuje swoje umiejętności wokalne. Na Instagramie już kilkakrotnie pojawiały się filmiki ze wspólnego muzykowania pary. Wszystko wskazuje na to, że muzyka to wspólna pasja Mariny i Wojtka. My już zastanawiamy się, czy w przyszłości będziemy mogli liczyć na wspólny singiel, a może nawet płytę małżonków? ;) To byłby murowany hit! Posłuchajcie, jak śpiewa Wojtek Szczęsny!

Wojtek Szczęsny ma naprawdę dobry głos! Doczekamy się profesjonalnego duetu z Mariną?

Kto wie, być może po zakończeniu kariery sportowej, Szczęsny zainteresuje się muzyką na poważnie. ;)