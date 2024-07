To już koniec przygody reprezentacji Polski w piłce nożnej na Mistrzostwach Świata. Turniej kończymy jednak z poczuciem, że w dzisiejszym meczu polscy piłkarze naprawdę dali z siebie wszystko. Powoli pojawiają się kolejne podziękowania i podsumowania polskich zawodników i właśnie na kilka słów zdecydował się Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz nie mógł nie wspomnieć o swoim synku, którego reakcja po meczu Polska-Francja rozczuliła tysiące kibiców. Zobaczcie, co napisał Wojciech Szczęsny!

Wojciech Szczęsny podsumowuje udział w mundialu. "Wracam do domu dumny z naszej drużyny"

Reprezentacja Polski w piłce nożnej w niedzielę, 4 grudnia, przegrała z reprezentacją Francji 1:3. Tym samym nasi zawodnicy musieli pożegnać się z turniejem, ale zarówno oni, jak i my kibice z pewnością zapamiętamy te mistrzostwa na długo - w końcu po raz pierwszy od 36 lat awansowaliśmy do 1/8 finału! Wielkim bohaterem w ostatnich meczach był Wojciech Szczęsny, który właśnie zdecydował się podsumować udział w turnieju w swoim wpisie na Instagramie.

- Skończyły się dla nas te Mistrzostwa Świata. Te na które czekałem, te na które pracowałem, te o których marzyłem. I chociaż ambicja kazała zrobić coś więcej to wracam do domu dumny z naszej drużyny! - napisał Wojciech Szczęsny.

Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

W dalszej części swojego wpisu, Wojciech Szczęsny podziękował za wsparcie kibicom oraz swojej ukochanej żonie i synkowi. Polski bramkarz we wzruszających słowach nawiązał do reakcji Liama po meczu Polska-Francja, kiedy to chłopczyk ze łzami w oczach przytulał się do swojego taty.

- Dziękuje bardzo wszystkim kibicom za wsparcie w tym wyjątkowym okresie. Tym ze stadionu, tym zza telewizora ,ale przede wszystkim @marina_official i swojemu synkowi Liamowi, który dzisiaj zrozumiał, że można przegrać z duma i honorem! Głowa do góry, zaczynamy walkę o EURO2024! ????????

Pod nowym postem Wojciecha Szczęsnego pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów.

- KOCHAMY CIE WOJTEKKK???????????? - Jesteś naszym bohaterem!????????❤️ Dziękujemy za wszystko!❤️ - Aż łezka w oku się kręci❣️❣️ - Zarówno w roli Sportowca jak i Ojca jest pan Znakomity ????????⚽️???? - Dziękujemy za wszystko Wojtek. To co zrobiłeś na tych mistrzostwach jest nie do opisania. Byłeś i jesteś najlepszym bramkarzem! ❤️???????????????? - piszą fani.

My w pełni zgadzamy się z opiniami fanów. Dziękujemy polskiej drużynie za te emocje!

Iwanczuk/Sport/REPORTER

Iwanczuk/Sport/REPORTER