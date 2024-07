Wojciech Szczęsny kupił swojej żonie Marinie samolot - takie informacje pojawiły się w mediach jakiś czas temu. A to wszystko za sprawą kolejnej przeprowadzki, która ich czeka. Piłkarz podpisał kontrakt z Juventusem Turyn i najprawdopodobniej tam zamieszkają. Chciał więc ułatwić żonie podróże między Polską a Włochami. Czy rzeczywiście podarował jej własny samolot?

Marina postanowiła skomentować te rewelacje, nagrywając InsaStories w trakcie powrotu z wakacji na Mykonos, gdzie bawiła się z Sarą Boruc i jej dziećmi. Szczęsna wyśmiała plotki, a żeby uwiarygodnić swoją wersję, pokazała, czym lata - a konkretnie chodzi o linie lotnicze EasyJet:

Słuchajcie, ostatnio czytałam, że Wojtek kupił mi prywatny samolot - skarży się Marina. Zapewne wszyscy niecierpliwicie się i chcecie zobaczyć jak wygląda. Otóż zaraz wam zaprezentuję. Oto on kochani! W prawdzie nie jest to private jet, ale jest to Easy Jet. Też fajnie się prezentuje. A że nie lubię latać ze zwykłymi ludźmi, to zabrałam w tę luksusową podróż Sarę z dzieciakami. Niech lizną trochę luksusu, a co. - śmieje się Marina.