Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko przekazali na WOŚP ogromną sumę! To kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko jednodniowy finał, podczas którego zbierane są pieniądze do puszek przez wolontariuszy ale również całe mnóstwo licytacji, na których gwiazdy wystawiają cenne gadżety. Znani pomagają nie tylko przeznaczając swoje cenne przedmioty na cele WOŚP ale również licytując aukcje. Takim sposobem Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna przekazali Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy aż 40 tysięcy złotych!

To najlepiej wydane pieniążki! - napisał bramkarz

Co wylicytowali?

Zobacz także: Oto najpopularniejsze aukcje WOŚP 2020! Medal Tokarczuk na razie droższy niż spotkanie z Lewandowskimi

Znani uwielbiają włączać się w coroczną akcję Jurka Owsiaka i chętnie integrują się w celu zbierania pieniędzy na sprzęty dla chorych dzieci. Wojciech Szczęsny pochwalił się na Instagramie, że w tym roku udało mu się wesprzeć WOŚP, przekazując aż 40 000 zł! Bramkarz Juventusu nie wrzucił ich jednak do puszki ale wygrał licytację z projektem domu. Ostateczna kwota za jaką wylicytował usługę to 40 099 zł:

Dziękuję @karpielsteindel.architektura za wspieranie @fundacjawosp ❤️ i wystawienie na licytację swojej pracy! Dla mnie i @marina_official to najlepiej wydane pieniążki.

Zachęcam wszystkich aby wspierać, jak co roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do końca świata i o jeden dzień dłużej ❤️