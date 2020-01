Jurek Owsiak prosi oddział o zmianę celu zbiórki! Zaskakująca decyzja tuż przed finałem WOŚP 2020

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundusze uzyskane ze zbiórki mają zostać przekazane na zakup urządzeń służących do ratowania życia i zdrowia dzieci, które wymagają operacji. Jednak Jerzy Owsiak na kilka dni przed wielkim finałem podjął decyzję o zmianie celu zbiórki w jednym z oddziałów WOŚP! Dlaczego?

Jak wiadomo, zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, są organizowane w oddziałach na całym świecie. Jednak w związku z tragicznymi pożarami, jakie mają miejsce w Australii, Jerzy Owsiak postanowił zmienić cel zbiórki właśnie w australijskim oddziale.

Dziękujemy, że gracie razem z nami i bardzo prosimy Was, aby pieniądze zebrane na miejscu podczas Finału w Australii nie były przekazywane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a zostały przesłane na rzecz działającej u Was organizacji pozarządowej, która zbiera środki na ratowanie życia i zdrowia ofiar pożarów, z którymi walczycie. Będziecie wiedzieli najlepiej, jak je zagospodarować. Pamiętajcie, że w takich momentach, zawsze solidaryzujemy się z tymi, którzy potrzebują pomocy. Wierzymy, że pokonacie żywioł, ale wiemy także, że czeka Was ogromny wysiłek, aby odbudować to, co zostało zniszczone. Zawsze możecie liczyć na nas! - czytamy w liście Jurka Owsiaka.