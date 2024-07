Nie milkną echa afery z Joanną L. w roli głównej, która w ubiegły poniedziałek spowodowała wypadek będąc pod wpływem alkoholu. W oświadczeniu przesłanym mediom aktorka przeprosiła wszystkich za incydent. W głośnej sprawie swój głos zabrało już kilka gwiazd. Niektóre z nich zacięcie jej bronią. Przypomnijmy: Głogowska o Joannie L.: Jest traktowana jak prawdziwa kryminalistka. Żal mi jej

Jedną z osób, która stanęła po stronie Joanny L. była Katarzyna Skrzynecka, która w rozmowie z lifestyle.newseria.pl opowiedziała, że tuż po wypadku widziała aktorkę trzeźwą i rzetelnie pracującą. Jest przekonana, że media chcą ją po prostu zniszczyć.

Jej słowa nie uszły uwadze liderowi zespołu "Video". Wojciech Łuszczykiewicz na swoim Facebooku mocno skrytykowała Katarzynę i jest pewny, że Joanna L. tuż przed wypadkiem piła alkohol całą noc:

Pani Katarzyno Skrzynecka. Zapewne nie czyta Pani mojego FB, ale mam nadzieję, że znajomi doniosą. Słucham właśnie Pani bełkotu na temat pani Liszowskiej i nie mogę uwierzyć, że była Pani w stanie wyartykułować tak zatrważające bzdury. 1,2 promila o 10 rano (jeśli to prawda) nie oznacza, że Pani Psiapsiółka wypiła lampkę wina, przegryzła cukierkiem z advocatem i kilka godzin pózniej wsiadła nieświadoma do auta. 1,2 promila o 10 rano oznacza, że prawdopodobnie łoiła do późna w nocy i miała rano nadzieję, że uda się jej dotoczyć na miejsce. PS. Na adres Telewizji, w której Pani pracuje, wysyłam młotek. Do puknięcia się w głowę. - czytamy