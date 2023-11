Kolejna odsłona konfliktu olimpijki Zofii Klepackiej z dziennikarką TVN Kingą Rusin. Tym razem głos zabrał znany ze wzbudzających duże kontrowersje poglądów dziennikarz i podróżnik Wojciech Cejrowski. W mało parlamentarnych słowach opisał konflikt opowiadając się zdecydowanie po stronie jednej z pań.

Wojciech Cejrowski ma zdecydowane poglądy i zwykle w zdecydowany sposób ich broni. Po jego wpisie widać wyraźnie, że jest po stronie Klepackiej:

Ta #Klepacka to jest babka z żelaza.

Gdy szła na wybory, Kinga Rusin (taka dziennikareczka TVN) zaczęła na nią krzyczeć "wstyd!" przez pół ulicy.

Klepacka włączyła nagrywanie na komórce i podeszła do Rusin skonfrontować. Rusin narobiła w gacie, już taka odważna nie była, gdy usłyszała od Klepackiej: jestem medalistką olimpijską, wygrałam dla Polski, a pani co w życiu osiągnęła?