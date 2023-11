W polskim show-biznesie to zdecydowanie awantura tygodnia. Od niedzieli wiele osób śledzi konflikt Kingi Rusin i Zofii Klepackiej. Dziennikarka i olimpijka wdały się w poważną awanturę przed lokalem wyborczym, a nagranie kłótni już po chwili trafiło do sieci! Spór skomentował tłum gwiazd m.in. Beata Tadla, Magda Mielcarz czy Michał Piróg, zresztą trafił nawet do głównego wydania Wiadomości TVP.

Najbardziej zdecydowana była opinia Borysa Szyca, który radził Klepackiej:

Oddaj te medale i nie noś orła, bo przynosisz wstyd - napisał aktor.

Ale o co tak właściwie poszło - o co dokładnie pokłóciły się Rusin i Klepacka? Zobaczcie nasze wideo.

