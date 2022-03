Wojciech Bojanowski z TVN 24 wraca do Polski! "Czuję bezsilność, żal i złość"

Wojciech Bojanowski wraca do Polski po trzech tygodniach pobytu na Ukrainie, skąd relacjonował dla TVN i TVN 24 sytuacje z ogarniętego wojną kraju. W sieci opublikował wzruszający wpis, który komentują gwiazdy - m.in. Anna Lewandowska czy Marzena Rogalska:

Zobaczcie!

Wojciech Bojanowski od samego początku relacjonował dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Dziennikarz i jego ekipa często byli świadkami bardzo niebezpiecznych sytuacji - m.in. ataku na wieżę telewizyjną w Kijowie. Wówczas nad głową Bojanowskiego przeleciała rakieta! Korespondent TVN 24 wojenną codzienność Ukrainy relacjonował również na Instagramie, gdzie śledzi go już niemal ćwierć miliona fanów. Teraz poinformował, że wraca do Polski:

Po trzech tygodniach wracamy do Polski, do domów, na które nie spadają bomby i rakiety, gdzie nie słychać wybuchów i strzałów, gdzie nasze rodziny, za którymi bardzo tęsknimy, nie siedzą co noc w strachu w zimnych piwnicach.. Gdzie też wszyscy boimy się, co przyniesie kolejny dzień, ale jednak nie aż tak jak Oni. Ponad 40 milionów nieprzeciętnie dzielnych i odważnych ludzi broniących się brutalną i nieludzką napaścią. Czuję bezsilność, żal i złość. Wielki szacunek i współczucie. Obiecuję, że Was nie zostawimy - pisze Bojanowski.