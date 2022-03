Dramatyczny wpis korespondenta TVN, Wojciecha Bojanowskiego! "Nie chciałbym tego relacjonować"

"Kler", zanim jeszcze trafił do kin, wywołał spore poruszenie w społeczeństwie. Film Wojciecha Smarzowskiego dotyka bowiem ważnego tematu. Intencją reżysera było pokazanie problemów kościoła katolickiego. Wojciech Smarzowski uważa, że jest to między innymi chciwość, żądza oraz władza. Reżyser filmu "Kler" wyznał, że w przeszłości sam był molestowany przez księdza. - Tak wyglądałem, kiedy w połowie lat 70. XX wieku byłem molestowany seksualnie - wraz z kilkudziesięcioma innymi chłopcami - przez proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie, marianina księdza Olgierda Nassalskiego. Wszystkie te wydarzenia opisałem długie szesnaście lat temu w tekście "Milczenie jest grzechem" - napisał na swoim Instagramie Wojciech Smarzowski. Zobacz także: "Kler" Smarzowskiego nie będzie pokazywany w jednym z kin! Jest zbyt kontrowersyjny? Wojciech Smarzowski gościł w weekendowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" . Reżyser zdradził kilka smaczków związanych z powstawaniem filmu "Kler". Wojciech Smarzowski wyjaśnił między innymi, dlaczego zdecydował się nakręcić swoje dzieło w Czechach, a nie w Polsce. - Żadna kuria w Polsce nie dałaby nam zgody na kręcenie zdjęć do takiego filmu. Drugi powód był techniczny: w naszym kraju codziennie jest bardzo dużo mszy w kościołach, a w Czechach jedna na tydzień - tłumaczy Wojciech Smarzowski. Przy okazji reżyser opowiedział także, czego oczekuje po odbiorze jego filmu od widzów. - Ten film jest adresowany do katolików. Bardzo bym sobie życzył, żeby widzowie zadali sobie pytanie, czy nie są odpowiedzialni za to, co widzieli w kinie. Chciałbym, żeby wrócili na plebanie i zobaczyli w księdzu człowieka, a nie świętego - tłumaczył Wojciech Smarzowski na kanapie w "Dzień Dobry TVN". A czy wy wybierzecie...