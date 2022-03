Wojciech Bojanowski pokazał, jak syn ogląda jego relacje z Ukrainy. "Aż łzy lecą" - piszą fani

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories opublikowała krótki wpis, w którym poinformowała, że chce pomóc mieszkańcom Ukrainy, którzy uciekają przed wojną do Polski. Rolniczka zdobyła się na naprawdę piękny i bardzo ważny gest. Sprawdźcie, co napisała Elżbeta z ostatniej edycji "Rolnik szuka żony"! Elżbieta z "Rolnik szuka żony" przyjmie do domu Ukrainki z dziećmi Już od kilku dni oczy całego świata skierowane są na Ukrainę, która została zaatakowana przez Rosję. Niestety, 24 lutego nad ranem okazało się, że Władimir Putin rozpoczął wojnę i wysłał wojska na Ukrainę. Decyzja prezydenta Rosji zszokowała wszystkich. Sytuacja w Ukrainie poruszyła miliony Polaków, którzy solidarnie ruszyli z pomocą dla wszystkich, którzy uciekają przed wojną. Na dramat Ukraińców zareagowała również Elżbieta z "Rolnik szuka żony". Rolniczka podczas relacji na InstaStories opublikowała wpis, w którym zdradza, że chce przyjąć do swojego domu matki z dziećmi. Przyjmę do domu matki z dziećmi z Ukrainy ❤️❤️- napisała Elżbieta. Zobacz także: Była żona Żory Korolyova przeżywa ogromny dramat: "Bombardują drogi i mosty" Elżbieta z "Rolnik szuka żony" właśnie udowodniła, jak wielkie ma serce. To naprawdę piękny gest uczestniczki ósmej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach. Przypominamy, że a tuż po zakończeniu programu Elżbieta z "Rolnik szuka żony" ogłosiła, żesprzedaje swój dom . Rolniczka jednak wciąż w nim mieszka i jak widać, teraz chce zaprosić do siebie potrzebujące matki z dziećmi. Zobacz także: Dorota Szelągowska o trudnej sytuacji przyjaciół z Ukrainy: "Nie umiem tego w sobie pomieścić"...