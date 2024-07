1 z 6

Paparazzi przyłapali gwiazdora serialu "Pierwsza miłość" na spacerze z synem. Wojciech Błach zabrał chłopca na wspólną wycieczkę do jednego z warszawskich parków. Widać, że 5-letni Bruno świetnie się bawił w towarzystwie taty. Nie trudno również zauważyć podobieństwa syna do ojca- chłopiec to mała kopia aktora.

Przypominamy, że Bruno jest owocem związku Wojciecha Błacha z Kamillą Baar. Para rozstała się w 2014 roku, zarówno Wojciech, jak i Kamilla ułożyli sobie życie u boku nowych partnerów. Aktora wzięła ślub w 2015 roku a Wojciech Błach poślubił swoją partnerkę, Agnieszkę, zaledwie kilka dni temu. Kto wie, być może mały Bruno już wkrótce będzie miał rodzeństwo? ;)

Zobacz zdjęcia Wojciecha Błacha i jego syna. Prawda, że uroczy widok?

