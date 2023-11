Barbara Kurdej-Szatan opublikowała na Instagramie wpis, w którym przyznała, że ktoś ukradł jej konto! To nie pierwszy raz kiedy aktorka musi radzić sobie z tego typu problemem. Jakiś czas temu konto jej męża, Rafała Szatana zostało skradzione przez hakerów i niestety nie udało się go odzyskać! Muzyk stracił wszystkich obserwatorów, ale dzięki nagłośnieniu sprawy i pomocy żony szybko udało mu się ich odzyskać. Tym razem to aktorka podała ofiarą włamania na instagramowe konto. Zobaczcie, czy udało jej się odzyskać profil w mediach!

Włamanie na konto Barbary Kurdej-Szatan

Gwiazda "M jak miłość" poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że udało jej się odzyskać swój profil. Aktorka nie mogła się zalogować przez kilka dni, ale udało jej się odzyskać swoje konto:

Uffff powróciłam !!! Włamali mi się na instagram i nie mogłam się zalogować kilka dni, ale na szczęście udało się szybko odzyskać - dziękuję wszystkim, którzy pomogli ! Nie informowałam, bo nie chciałam robić afery ... zachowałam zimną krew :P - napisała Kurdej-Szatan.

Tym razem aktorka postanowiła na chłodno podejść do całego zajścia i próbowała odzyskać konto, na którym ma ponad milion obserwujących, bez robienia afery! Kiedy konto w mediach społecznościowych skradziono jej mężowi, gwiazda nie przebierała w słowach, za co została skrytykowana przez fanów!

Dlaczego aktorka tak przejęła się włamaniem na konto?

Basia Kurdej-Szatan doskonale wie, że takie sytuacje mogą się skończyć różnie i tak jak w przypadku jej męża odzyskanie konta może być nie możliwe. Dlatego tak przejęła się całą sytuacją i napisała, że było jej przykro, kiedy myślała o tym, że może stracić konto i swoich obserwatorów:

ale przykro mi było ogromnie, polubiłam ten mój mały internetowy świat, dzięki któremu dziele się z Wami różnościami :)))

Śledzicie profil aktorki na Instagramie?

