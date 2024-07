Jeszcze kilka lat temu Michał Wiśniewski święcił triumfy na polskiej scenie muzycznej. Niestety, jego kariera wyraźnie stanęła w miejscu. Lider zespołu Ich Troje przyznał ostatnio, że wytwórnie nie są już zainteresowane wydaniem najnowszej płyty zespołu. To z kolei wpływa na finanse muzyka. Od jakiegoś czasu w mediach coraz częściej pojawiają się informacje o rzekomym bankructwie Wiśniewskiego. A co na to czerwonowłosy artysta?

- W dalszym ciągu utrzymuję piątkę dzieci, wliczając Maksa, syna Dominiki. Matki moich dzieci nie narzekają, więc chyba jest dobrze. Nie zarabiam już milionów jak kiedyś, ale 5 minut trwa tylko 5 minut i ja do nikogo nie mam pretensji, że ono się skończyło. Do siebie też nie mam - zdradził w rozmowie z "Na Żywo".

Chociaż Wiśniewski nie zarabia już milionów, wcale nie zamierza rezygnować z wystawnego życia. Muzyk na swój ślub z Dominiką Tajner zaprosi aż 700 gości. Ceremonię zorganizujemy na wolnym powietrzu - wyznał w tygodniku. Ciekawe czy będzie biletowana?

