Małgorzata Socha to jedna z najlepiej wyglądających gwiazd w naszym kraju. Piękna aktorka wie, jak dbać o urodę, figurę, a do tego jest bardzo stylowa. Tym razem podczas konferencji prasowej AVON, której jest ambasadorką, miała na sobie jasne kolory, piękną fryzurę, której podstawą są zdrowe włosy i delikatny makijaż.

Małgorzata Socha, miała na sobie białą spódnicę z falbankowym dołem, oraz biały top. Gwiazda uzupełniła ten look delikatnymi szpilkami peep-toe oraz piękną pudrową kurtką. A do tego pastelowe paznokcie u stóp i malinowy manicure. Kochamy ten look!

Zobaczcie więcej zdjęć Małgorzaty Sochy z konferencji Avon: