Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski już od dwóch lat tworzą szczęśliwy związek. Początkowo zakochani ukrywali łączące ich uczycie, ale z czasem coraz chętniej publikowali w sieci wspólne zdjęcia i pokazywali się razem na oficjalnych imprezach. Dziś Wiktoria i Adam tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie.

Ostatnio okazało się, że związek gwiazd "Rodzinki.pl" jest na tyle poważny, że zakochani zdecydowali się razem zamieszkać. Wiktoria i Adam wiele razy mówili, że znają się od dzieciństwa, ale to właśnie wspólny udział w serialu "Rodzinka.pl" zbliżył ich do siebie. Teraz młoda aktorka w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle zdradziła, jak dokładnie wygląda historia jej związku z Adamem Zdrójkowskim. Kiedy dokładnie zrozumieli, że się w sobie zakochali? Gdzie wybrali się na pierwszą randkę? Posłuchajcie, co zdradziła Wiktoria Gąsiewska!

Wiktoria Gąsiewska zdradziła, gdzie Adam Zdrójkowski zaprosił ją na pierwszą randkę