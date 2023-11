Reklama

Wiktoria Gąsiewska podbija show-bzines dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl" i wiele wskazuje na to, że może niedługo zagrozić samej Julii Wieniawie. Wiktoria nie tylko jest utalentowana, ale także ma doskonałe wyczucie stylu, a jej kolejne stylizacje podbijają serca fanek i oczywiście nasze. Specjalne dla was zwróciliśmy uwagę na jej dwa najlepsze looki, którymi spokojnie możecie zainspirować się w tym sezonie. Sprawdźcie, gdzie kupić ubrania w jej stylu.

Zobacz: W puchowych kurtkach też możesz wyglądać stylowo i modnie. Zobacz, jak noszą je gwiazdy i dowiedz się, gdzie kupisz najlepsze modele!

Seksowna stylizacja z kompletem w roli głównej

Wiktoria Gąsiewska doskonale zdaje sobie sprawę, że komplety typu spódnica + kurtka, spódnica + sweter czy spódnica + bluzka w tym samym stylu to nowy hit i doskonała alternatywa dla zwykłych sukienek czy kombinezonów. Teraz nosimy identyczne "góry" z "dołami" tak jak Wiktoria. Możecie także iść w jej ślady i dobrać do swojego zestawu supermodne kozaki za kolana. Te buty królują już od kilku sezonów co rok jesienią i zimą. Wszystko wskazuje na to, że szybko nie wyjdą z mody.

Instagram

Polecamy: Julia Wieniawa czy Wiktoria Gąsiewska? Która z młodych gwiazd "Rodzinki.pl" wygląda lepiej w bikini? GŁOSUJ

Casualowa stylizacja z oversize'ową kurtką

Wiktoria Gąsiewska udowadnia, że oversize'owa kurtka, która wygląda jak wyciągnięta z szafy chłopaka, świetnie sprawdza się w casualowych stylizacjach. Aby jednak zachować odpowiednie proporcje sylwetki i nie dodać sobie zbędnych kilogramów, warto - wzorem Wiktorii - dobrać do kurtki obcisłe spodnie, które zrównoważą cały look. Wiktoria do swojej kurtki dobrała klasyczne dżinsy z postrzępionym dołem oraz botki na obcasach. Wygląda świetnie!

Instagram

Przeczytaj: O co Adam Zdrójkowski kłóci się z ukochaną? „Popisowym numerem Wiktorii jest…” Zobacz wyjątkowy WYWIAD dla magazynu "Party"