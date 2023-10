Wiktoria Gąsiewska rozstała się z Adamem Zdrójkowskim? Takie plotki pojawiły się niecały rok temu w mediach. Od tamtej pory nie cichną! Co się stało w ich relacji? Czy nadal utrzymują ze sobą kontakt? Na te pytania chcą znać odpowiedzi wszyscy fani pary. Ile w tych plotkach jest prawdy? Co obecnie łączy Wiktorię i Adama? Zapytaliśmy o to samą Wiktorię Gąsiewską:

(...) 5 miesięcy temu, kiedy pisano że się rozstaliśmy, zaprzestałam komentowania czegokolwiek - powiedziała Wiktoria Gąsiewska.

A teraz? Czy zmieniła zdanie? Co jeszcze zdradziła w rozmowie z Party.pl o jej relacji z Adamem Zdrójkowskim? Posłuchajcie!