Przyszły rok będzie należał do niej! Okazuje się, że młodziutka aktorka, która popularność zdobyła głównie dzięki „Rodzince.pl, a ostatnio ze swoim chłopakiem Adamem Zdrójkowskim wygrała popularny program „Dance, Dance, Dance” pracowała ostatnio bardzo intensywnie. Kiedy wszyscy wyjechali na wakacje, Wiktoria Gąsiewska spędzała czas na różnych planach filmowych! W czasie ostatnich pięciu miesięcy kręciła zdjęcia do trzech seriali i dwóch produkcji kinowych – horroru o roboczym tytule „Crime fiction” oraz komedii „Futro z misia”! I co ciekawe, nie były to małe rólki, ale duże, widoczne kreacje filmowe. Oba filmy zobaczymy na dużym ekranie dopiero w przyszłym roku: w marcu i październiku.

Wiktoria Gąsiewska zasłużyła na odpoczynek!

Ta dziewczyna idzie jak burza! Czyżby Wiktoria deptała po piętach Julii Wieniawie, koleżance z serialu "Rodzinka.pl"?

Wiktoria nie może się doczekać efektu, bo obie role to coś zupełnie innego, niż robiła do tej pory”, mówi jej menedżerka Magdalena Zantara.

Młody aktor Adam Zdrójkowski w rozmowie z "Party" zdradził, że jest bardzo dumny ze swojej dziewczyny, która ostatnio bardzo intensywnie pracowała nad dużymi i ciekawymi rolami. Teraz razem jadą na zasłużone wakacje. Kierunek?

Izrael. Zaczniemy go zwiedzać oczywiście od Tel Awiwu! – zdradza „Party” Adam.

Szkoda, że ostatnie doniesienia o tym, że para jest zaręczona - okazały się zwykłą plotką. Oboje są bardzo młodzi, ale znają się od wielu lat. Poznali się na planie reklamy albo podczas kręcenia scen w "Rodzince zastępczej". W dodatku bardzo do siebie pasują i wyglądają na naprawdę zgraną parę!

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska na wakacjach w Izraelu!

