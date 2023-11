Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski są parą od ponad 2 lat. Wiktoria i Adam znają się od dawna, ale dopiero na planie serialu "Rodzinka.pl" pojawiło się między nimi uczucie. Dziś aktorska para tworzy jeden z najgorętszych związków w polskim show-biznesie. Od kilku miesięcy wszyscy zastanawiają się, czy zakochani są już po zaręczynach i czy wkrótce zdecydują się na ślub. Ostatnio atmosferę wokół ich związku podgrzała sama Wiktoria Gąsiewska, która w rozmowie z "Super Expressem" miała powiedzieć, że razem ze swoim partnerem cieszą się narzeczeństwem.

Między nami wszystko jest dobrze. Jesteśmy młodzi, bawimy się i cieszymy narzeczeństwem, ale o ślubie ani o dzieciach jeszcze nie myślimy. Choć trzeba przyznać, że ludzie nieustannie nas o to pytają... Najpierw chcemy się nacieszyć młodością i wolnością. Na poważne decyzje przyjdzie jeszcze czas - powiedziała młoda gwiazda w rozmowie z "Super Expressem".

W niektórych mediach szybko pojawiły się informacje, że para jest już po zaręczynach. My postanowiliśmy sprawdzić, czy Adam Zdrójkowski rzeczywiście oświadczył się swojej partnerce! Zobaczcie, co powiedział nam aktor "Rodzinki.pl"!

Adam Zdrójkowski dementuje plotki o zaręczynach

Plotki o zaręczynach Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego pojawiają się w mediach od kilku miesięcy. Para za każdym razem jednak dementowała spekulacje na swój temat. Czy tym razem informacje o gwiazdach serialu TVP są prawdziwe? Udało nam się skontaktować z Adamem Zdrójkowskim! Aktor w rozmowie z Party.pl zdementował medialne informacje o zaręczynach z Wiktorią Gąsiewską!

Wiktoria mówiła to w innym kontekście - przyznał Adam Zdrójkowski w rozmowie z Party.pl.

Przypominamy, że Wiktoria Gąsiewska ma 21 lat, a Adam Zdrójkowski jest o rok młodszy- para ma więc jeszcze naprawdę dużo czasu na podjęcie decyzji o zaręczynach i ślubie. Teraz Wiktoria i Adam z pewnością skupiają się na swoich zawodowych obowiązkach. Zakochani nie tylko grają razem w serialu TVP, ale także dołączyli do grona prowadzących najnowszą edycję "The Voice of Poland".

Zakochani są razem od ponad dwóch lat.