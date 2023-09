Internauta zarzucił Wiktorii Gąsiewskiej, że przytyła. Ta odpowiedziała

Wiktoria Gąsiewska jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, a jej posty cieszą się sporą popularnością. Chętnie publikuje ujęcia z wakacji, codziennego życia czy pracy na planie, jednak największą uwagę przykuwają te fotografie, na których widać jej figurę. Nie zawsze jednak komentarze internautów są pozytywne.

Figura Wiktorii Gąsiewskiej

Wiadomo, że Wiktoria Gąsiewska rozpoczęła swoją karierę jako zaledwie kilkuletnia dziewczynka. Dzięki temu dzisiaj nie ma problemu z pracą przed kamerą i jest ciekawa świata oraz ludzi. Szturmem podbija show-biznes i angażuje się w kolejne projekty, a wielkość jej konta na Instagramie systematycznie rośnie. Teraz obserwuje ją już ponad milion osób, a każdy z postów przykuwa uwagę kilku tysięcy internautów. 24-latka musi mierzyć się z licznymi komentarzami. Najczęściej są one pozytywne i dotyczą jej urody, co niekoniecznie ją cieszy.

- Gdy wrzuciłam na Instagram zdjęcia z wakacji, wszystkie portale rozpisywały się o tym, że pięknie wyglądam i mam seksowne ciało. Z kolei o moim debiucie teatralnym prawie nikt nie wspomniał. Chciałabym być oceniana przez pryzmat mojej pracy, a nie tego, jak wyglądam. To przecież nie jest moja zasługa, tylko kwestia genów. A ciągle słyszę komplementy dotyczące niemal wyłącznie mojej urody. Nawet nie wiem, jak na nie reagować. Bo mam wrażenie, że dziękowałam już za nie tysiące razy. Może gdy na mojej twarzy pojawią się zmarszczki, to ludzie zaczną zauważać moją dojrzałość i dostrzegą większy sens w tym, co robię - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Plejadą".

Zdarza się jednak, że Wiktoria Gąsiewska musi się mierzyć też z negatywnymi komentarzami. Nie inaczej stało się pod najnowszym zdjęciem. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych fotografię, na której widać ją stojącą na klatce schodowej. Pozowała w krótkim kremowym topie, jeansach z wysokim stanem i dopasowaną kolorystycznie torebkę. Patrząc w swoje odbicie w lustrze obdarzała się uroczą miną. To ujęcie wywołało falę emocji, a to dlatego, że jeden z internautów zasugerował 24-latce, że przybrała na wadze i zapytał: "To lustro poszerza?". Inny z kolei był bardziej bezpośredni.

- Chyba Ci się przytyło - napisał.

Aktorka nie pozostawiła tego bez komentarza. Odpowiedziała sarkastycznym pytaniem i napisała: "I co w związku z tym? Xd". Głos w sprawie momentalnie zabrali również fani celebrytki, którzy stanęli w jej obronie.

- Wiktoria ma teraz więcej krągłości i moim zdaniem nigdy nie wyglądała lepiej, choć zawsze wyglądała super, bo ma piękną twarz... Wiem, brzmię jak simp, ale serio tak uważam i Wiktoria pewnie też jest bardzo zadowolona ze swojego wyglądu, a to przecież najważniejsze; - Mam nadzieję, że dojdzie do tego, że nie będzie takich komentarzy. Swoją drogą, czemu facetowi nie piszą: "Ale gruby, ale ma brzydkie włosy" etc. Wiecznie ocenia się kobiety... Wiktoria wygląda pięknie, zakompleksiony człowieku - czytamy.

Zgadzacie się z nimi?