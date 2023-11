1 z 6

Wiktoria Gąsiewska pokazuje zdjęcia w seksownych kostiumach kąpielowym. Dziewczyna Adama Zdrójkowskiego pochwaliła się swoim fanom na Instagramie, że pojechała na wakacje. A za tydzień matura! Pierwszy egzamin zaczyna się dokładnie w piątek 4 maja. Gdzie zatem Gąsiewska przygotowuje się do egzaminu dojrzałości? Wiktoria wyjechała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i to bez swojego chłopaka. Ale to towarzyszy jej pewien przystojniak.

Patrząc na te zdjęcia jedno jest pewne nam w takich warunkach ciężko byłoby się skupić nad książkami ;) A ile kosztują takie wakacje? I czemu Gąsiewska nie spędza takich gorących chwil z ukochanym? Czytaj na następnej stronie.

