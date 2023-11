Portal plotek.pl poprosił Wiesię o komentarz. Co odpisała uczestniczka "Sanatorium miłości"?

Dobry żart! Gdybym była podstawiona widzowie od razu by to wyczuli. A program nie miał by takiego rekordu oglądalności. Ludzie nie lubią kłamstwa, a ja zgłosiłam się do "Sanatorium miłości" z potrzeby serca. Jako aktorka i epizodystka pracuję od czasu do czasu. Tak dorabiam do emerytury- zapewniła w rozmowie z portalem.