Polski Związek Piłki Nożnej przekazał informację, która wstrząsnęła całym sportowym środowiskiem. Mirosław Nowicki nie żyje. Były trener bramkarek reprezentacji Polski kobiet U-19 odszedł nagle w wieku 58 lat. Komunikat PZPN wyrażał głęboki smutek i żal, a także kondolencje dla rodziny, przyjaciół oraz bliskich zmarłego trenera. Kondolencje oraz wyrazy współczucia napływają z różnych stron piłkarskiego środowiska, co pokazuje, jak dużym szacunkiem cieszył się Nowicki.

Nie żyje Mirosław Nowicki. PZPN potwierdził smutne wieści

Wieść o śmierci Mirosława Nowickiego wstrząsnęła całym polskim środowiskiem sportowym. Trener zmarł 4 marca 2026 roku. Informację tę oficjalnie potwierdziły najważniejsze instytucje: Polski Związek Piłki Nożnej, Śląsk Wrocław i Stal Brzeg. Wszędzie, gdzie pojawiał się Nowicki, zostawiał po sobie ślad niezwykłego zaangażowania oraz pasji do pracy z młodymi bramkarzami i bramkarkami. W oficjalnych komunikatach wyraźnie podkreślano, że był nie tylko świetnym trenerem, ale także oddanym kierownikiem drużyn i wychowawcą wielu młodych sportowców.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i żalem przyjął informację, że w wieku 58 lat zmarł Mirosław Nowicki, były trener bramkarek reprezentacji Polski kobiet U-19 czytamy w komunikacie PZPN.

Ze smutkiem informujemy, że w wieku 58 lat zmarł Mirosław Nowicki, były trener bramkarzy i kierownik drużyny Śląska Wrocław. (...) Karierę bramkarską zakończył w 1990 roku. W późniejszych latach, łącząc role drugiego trenera i trenera bramkarzy, współpracował z Tadeuszem Pawłowskim w Polarze Wrocław. W czerwcu 2006 roku trafi do Śląska Wrocław, gdzie pełnił funkcję zarówno kierownika drużyny, jak i trenera bramkarzy. Zmarł 4 marca 2026 roku w wieku 58 lat. W imieniu klubu składamy głębokie wyrazy współczucia wszystkim bliskim zmarłego. Niech spoczywa w Pokoju. Cześć Jego pamięci! poinformował Śląsk Wrocław.

Kim był Mirosław Nowicki? Od piłkarza do uznanego trenera

Mirosław Nowicki w trakcie swojej piłkarskiej kariery reprezentował barwy takich klubów jak Stal Chocianów, Ślęza Wrocław oraz Chojnowianka Chojnów. Po zakończeniu gry w 1990 roku nie rozstał się jednak z futbolem. W kolejnych latach poświęcił się pracy trenerskiej. W Polarze Wrocław współpracował z Tadeuszem Pawłowskim, łącząc role drugiego trenera i trenera bramkarzy. Jego zaangażowanie i profesjonalizm zaowocowały przejściem do Śląska Wrocław w czerwcu 2006 roku, gdzie objął stanowisko trenera bramkarzy oraz kierownika drużyny. W tej roli był filarem sztabu szkoleniowego wrocławskiego klubu.

Do ostatnich miesięcy swojego życia Mirosław Nowicki pozostawał aktywny zawodowo. W styczniu ubiegłego roku dołączył do 4-ligowej Stali Brzeg, gdzie odpowiadał za szkolenie bramkarzy. Klub opublikował oficjalne pożegnanie, podkreślając ogromny smutek związany z utratą trenera, który był nie tylko znakomitym fachowcem, ale również niezwykle ciepłym człowiekiem. Współpracownicy i zawodnicy wspominali jego profesjonalizm i zaangażowanie, które zawsze wnosił do zespołu.

