"Taniec z gwiazdami" już za chwilę powróci na antenę Polsatu i od tygodni wywołuje ogromne emocje zarówno wśród wyczekujących pierwszego odcinka telewidzów, jak i kibicujących swoim idolom internautów. Tuż przed rozpoczęciem tanecznej rywalizacji produkcja zdecydowała się przekazać informację o dużej zmianie, która zaskoczy niejednego fana programu.

Duże zmiany w "Tańcu z gwiazdami". Decyzja została podjęta

W dotychczasowych sezonach, szczególnie podczas jesiennej edycji w 2025 roku, fani mogli liczyć na regularne relacje i materiały ukazujące, co dzieje się poza kamerami. Kulisy programu prowadzone były przez znanych tancerzy - Julię Suryś i Wojciecha Kucinę, którzy zyskali ogromną sympatię widzów jako reporterzy zza kulis. Pokazywali oni przygotowania do odcinków na żywo oraz rozmawiali z uczestnikami tuż po zakończeniu występów i w trakcie przerw reklamowych.

Według informacji zdobytych przez Presserwis, produkcja programu nie będzie już publikować popularnego cyklu zza kulis przy 18. edycji "Tańca z gwiazdami".

Wiadomo, co dalej z prowadzącymi kulis "Tańca z gwiazdami"

Decyzja Polsatu o rezygnacji z cyklu kulis może być pośrednio związana z nową rolą dotychczasowych reporterów. Julia Suryś wiosną wystąpi w parze z aktorem Sebastianem Fabijańskim, natomiast Wojciech Kucina zatańczy z influencerką Natalią "Natsu" Karczmarczyk. W efekcie tego widzowie stracą możliwość śledzenia materiałów z zakulisowego życia gwiazd, które jeszcze niedawno budziły ogromne zainteresowanie w Internecie i mediach społecznościowych stacji.

Już od dawna wiadomo, kto zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Osiemnasta edycja przyciągnie na parkiet znane nazwiska, takie jak: Mateusz Pawłowski, Kacper "Jasper" Porębski, Kamil Nożyński, Sebastian Fabijański, Piotr Kędzierski, Gamou Fall, Emilia Komarnicka, Magdalena Boczarska, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Paulina Gałązka, Iza Miko oraz Małgorzata Potocka. Uczestnicy intensywnie przygotowują się do swoich pierwszych występów, co internauci niemalże codziennie mogą śledzić w ich mediach społecznościowych.

