W kwietniu ubiegłego roku Julia Wieniawa ogłosiła na Instagramie, że zrywa współpracę z wytwórnią Kayax. W oświadczeniu opublikowanym na swoim profilu ujawniła powody decyzji. Głównym zarzutem wobec wytwórni była próba przejęcia pełnej kontroli nad jej karierą, wykraczająca poza działalność muzyczną. Kayax miał dążyć do kontrolowania także projektów aktorskich oraz aktywności influencerskiej artystki.

W relacjach między Wieniawą a Kayaxem zapanowało napięcie, które wkrótce przeniosło się do mediów. Wytwórnia podjęła próbę zablokowania jednego z jej utworów na Spotify, co tylko pogłębiło spór. Obie strony nie szczędziły sobie uszczypliwości – komentarze i wzajemne zarzuty pojawiały się publicznie, co sprawiło, że konflikt przybrał medialny charakter.

Julia Wieniawa ogłosiła koniec konfliktu z Kayaxem

Przełom w relacjach nastąpił 17 grudnia 2025 roku. Tego dnia Julia Wieniawa poinformowała za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku, że podpisała ugodę z Kayaxem. W opublikowanym oświadczeniu podkreśliła, że dokument zamyka wszelkie roszczenia oraz kończy dotychczasowy etap współpracy.

W każdej współpracy mogą pojawić się trudności, nieporozumienia czy nawet spory. Najważniejsze jest jednak to, by potrafić je konstruktywnie rozwiązywać i szukać porozumienia zaznaczyła na wstępie Wieniawa.

W treści oświadczenia czytamy, że konflikt został zażegnany. To jeszcze nie wszystko. Najwyraźniej Julia Wieniawa bierze pod uwagę możliwość współpracy z wytwórnią w przyszłości, co może oznaczać, że rzeczywiście zakopano topór wojenny.

Uprzejmie informujemy, że podpisaliśmy ugodę, która zamyka wszelkie roszczenia oraz dotychczasowy etap naszej pracy, a jednocześnie otwiera drogę do wspólnych projektów w przyszłości. Nasze drogi jeszcze się przetną przekazała wokalistka.

Młoda gwiazda ciągle budzi mnóstwo emocji wokół siebie. Niedawno Julia Wieniawa skradła show na planie Mam talent w sukience idealnej na sylwestra.

Julia Wieniawa planuje dalszą współpracę z Kayaxem?

Chociaż w przeszłości relacje artystki z Kayaxem były napięte, najnowsze informacje wskazują na możliwość przyszłych działań. Wieniawa nie wyklucza współpracy, zaznaczając w oświadczeniu, że drogi jej i wytwórni jeszcze mogą się przeciąć. Sugestia ta może wskazywać na gotowość do konstruktywnego dialogu i skupienie się na projektach artystycznych.

Ugoda wydaje się być nie tylko formalnym zakończeniem konfliktu, ale również nowym otwarciem - być może pełnym potencjalnych inicjatyw.

