Julia Wieniawa i Antek Królikowski są parą? Mówi się o ich odkąd pojawili się razem na Telekamerach. Para nie mogła wówczas ukryć swojej miłości na ściance, a Antek nie mógł wypuścić Julii z objęć! Wyglądali na bardzo szczęśliwych. Oboje nie chcą komentować ich związek, ale wstawiają wspólne romantyczne zdjęcia na Instagram!

Co ich naprawdę łączy? Jak Julia Wieniawa zareagowała na pytanie o związek z Antkiem Królikowskim? Zobaczcie koniecznie nasze wideo, żeby się dowiedzieć! Rozmowa została przeprowadzona na evencie marki Reebok "Zrób krok do bycia mistrzem", na której promowano nowy model buta Club C!

Julia Wieniawa i Antek Królikowski są widywani coraz częściej razem!

Co ich łączy?