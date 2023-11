1 z 10

Patrząc dziś na serwisy społecznościowe, frekwencja na wyborach samorządowych powinna być imponująca. Do urn ruszyli politycy z pierwszych stron gazet - jak premier Mateusz Morawiecki, z rzadko pokazującą się u jego boku małżonką, czy prezydent Andrzej Duda z żoną Agatą. Ale w lokalach wyborczych pokazały się też największe polskie gwiazdy. Oczywiście wykorzystały okazję, by się pokazać. Warto jednak dodać, że w dobrym celu - większość z nich namawiała bowiem fanów i przyjaciół do wzięcia udziału w głosowaniu.

Kto poszedł do urn? Jak gwiazdy wyglądały na głosowaniu? Zobaczcie naszą galerię!

