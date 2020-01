Wiemy, jaka jest wymarzona praca księcia Harry'ego! Czy ma na nią szanse? 

Książę Harry i Meghan Markle na początku stycznia zrezygnowali ze swoich królewskich obowiązków. Zakomunikowali, że chcą dzielić swoje życie pomiędzy Wielką Brytanię a Amerykę. Pałac Buckingham wyraził na to zgodę, po wcześniejszym zwołaniu spotkania kryzysowego w tej sprawie.

Książętom Sussex zależało na spokojnym życiu oraz niezależności finansowej. Dziś media na całym świecie zastanawiają się, czym będą się zajmować. O ile Meghan Markle prawdopodobnie wróci do aktorstwa, to zajęcie księcia Harry'ego jest nie do końca łatwe do przewidzenia.

Książę Harry zdradził jednak czym chciałby się zajmować! Ale czy to w ogóle jest dla niego realne?

Zobacz także: Nowy dom Meghan i Harry'ego w Kanadzie to willa za 21 milionów. Widok z salonu robi największe wrażenie!

Wymarzona praca księcia Harry'ego

Odkąd książę Harry i Meghan Markle ogłosili swoje odejście od rodziny królewskiej i chęć niezależności finansowej, media prześcigają się w wymyślaniu przyszłych zawodów dla księcia i jego małżonki.

"The Sun" przybliża wypowiedź Rebbeki English dla "Daily Maila", która spotkała się z księciem w Południowej Afryce w 2006 roku. Okazuje się, że Harry już wtedy przejawiał chęć życia z dala od rodziny królewskiej, marząc o bardzo przyziemnej pracy:

Chciałbym po prostu pracować jako przewodnik, wiesz? Iść do buszu i być sobą. Mieć kontakt z naturą.

Wyobrażacie sobie Harry'ego w roli przewodnika w amerykańskich parkach narodowych? Czy wnuk Elżbiety II ma w ogóle szanse na podjęcie normalnej pracy, która nie będzie wywoływała sensacji?

W obecnej sytuacji zarówno Harry'emu jak i Meghan trudno będzie zachować prywatność, szczególnie teraz, kiedy ich decyzją żyją media na całym świecie. Od ogłoszenia ich odejścia minęło zaledwie kilka tygodni, a Harry już wydał ostrzeżenie paparazzim fotografującym jego oraz jego małżonkę. Wbrew pozorom trudno będzie wieść normalne i anonimowe życie, nawet nie pełniąc już funkcji królewskich.

Zobacz także: Beyonce zażenowana zachowaniem Meghan i Harry'ego?! To nagranie to HIT sieci!

Książę Harry i Meghan Markle zrzekli się tytułów królewskich. Przeprowadzili się do Kanady, aby zacząć niezależne finansowo życie.

East News

Książę Harry i Meghan Markle pomimo odcięcia się od rodziny królewskiej wciąż zmagają się ze śledzącymi ich każdy krok paparazzi. Książę Harry zapowiedział pozwy, jeżeli takie sytuacje dalej będą zakłócać spokój jego rodziny.