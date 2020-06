Wiemy, jak będą wyglądają bohaterowie nowej "BrzydUli"! Są zdjęcia z planu

Aktorzy serialu "BrzydUla" wrócili na plan i wszystko wskazuje na to, że już we wrześniu fani będą mogli zobaczyć nowe odcinki hitowej produkcji. Po 10 latach na antenie TVN znów pojawią się Ula Cieplak, Marek Dobrzański, Violetta Kubasińska i Paulina. Już wcześniej w sieci pojawiło się zdjęcie Uli, ale do tej pory nie do końca było wiadomo, jak będą wyglądali pozostali bohaterowie nowej "BrzydUli". Teraz wszystko stało się jasne. Stacja opublikowała zdjęcia z planu zdjęciowego. Zapowiada się ciekawie!

Nowa obsada serialu "BrzydUla"!

Jak wiadomo w serialu pojawią się wszyscy aktorzy, których dotychczas widzowie mieli okazję oglądać w "BrzydUli". Oczywiście nie zabraknie Julii Kamińskiej, Filipa Bobka, Małgorzaty Sochy, Łukasza Garlickiego czy Mai Hirsch. Ale oprócz tych gwiazd do obsady dołączyli też: Karol Pocheć i Marcin Rogacewicz. Być może któryś z nich będzie walczył o serce Uli?

Jakiś czas temu Julia Kamińska i Filip Bobek w "Dzień Dobry TVN" zdradzili, że relacja Uli i Marka wcale nie będzie tak oczywista, jakby się to wydawało:

Chyba takim najlepszym tropem i takim oczywistym byłoby to, że Ula i Marek będą razem i pewnie będą mieli dziecko – córeczkę albo synka, ale scenariusz będzie wyglądał nieco inaczej, drodzy państwo - powiedział dla "Dzień Dobry TVN", Filip Bobek.

To oznacza, że scenarzyści serialu zaskoczą widzów "Brzyduli"! Jeśli nie możecie się już doczekać nowych odcinków, koniecznie zobaczcie zdjęcia z planu!

Zobacz także: Wielki powrót "BrzydUli"! Zobaczcie, jak będzie wyglądać serialowa Ula Cieplak

Tak zmieni się Ula Cieplak!

Paulina nadal będzie pewną siebie i elegancką kobietą. A co z jej intrygami?

Fani serialu czekają też na wielki powrót Violi Kubasińskiej i jej mistrzowskie teksty!

Wygląda na to, że w nowym sezonie "Brzyduli" Marek nadal będzie musiał zmagać się w problemami.