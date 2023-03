Wiemy, czy Dawid Kubacki pojawi się w Lahti. Skoczek podjął ważną decyzję

Dawid Kubacki w minioną niedzielę podjął decyzję o natychmiastowej rezygnacji z dalszej rywalizacji w cyklu Raw Air w Vikersund. Jak się później okazało, tego dnia jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala, o czym skoczek poinformował nazajutrz, publikując w sieci pełny bólu i żalu wpis. Sportowiec w trudnych chwilach może liczyć nie tylko na ogromne wsparcie najbliższych, fanów, ale też przyjaciół ze świata sportu i show-biznesu. W rozmowie z mediami głos na temat osobistego dramatu Dawida Kubackiego zabrał Adam Małysz. Adam Małysz wysłał poruszającą wiadomość do Dawida Kubackiego. Tak wspiera skoczka i jego chorą żonę W poniedziałek, 20 marca, media obiegła dramatyczna wiadomość - żona Dawida Kubackiego walczy o życie . Jak wyznał skoczek za pośrednictwem Instagrama, Marta Kubacka w ciężkim stanie trafiła do szpitala powodów kardiologicznych. Choć sportowiec nie komentuje sprawy, głos postanowił zabrać ojciec wicelidera Pucharu Świata, Edward Kubacki. Niedługo po tym, jak ojciec Dawida Kubackiego zdradził szczegóły stanu zdrowia Marty Kubackiej , wyznając, że jego synowa znalazła się w szpitalu z poważnymi zaburzeniami serca w niedzielny poranek, głos w sprawie zaczęły publicznie zajmować kolejne osoby związane ze sportowcem. Także Adam Małysz, obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w rozmowie z mediami nie krył emocji. Zobacz także: Dawid Kubacki drży o życie ukochanej żony. Kim jest Marta Kubacka? Jak wyznał w najnowszym komentarzu dla Interii Adam Małysz , tuż po informacji o ciężkim stanie zdrowia Marty Kubackiej, wysłał do jej męża osobistą wiadomość. - Wspieramy Dawida, jak możemy. W tej chwili modlimy się za niego. Ma od nas gwarancję, że jeżeli będzie potrzebował z naszej strony jakiejkolwiek pomocy, to natychmiast ją otrzyma. Napisałem do...