Marta Nawrocka ujawniła kulisy spotkania z królem Szwecji. Tak wyglądało

W środę, 11 marca odbyło się uroczyste spotkanie prezydenta RP i pierwszej damy z królem i królową Szwecji. Po oficjalnym przyjęciu wieczorem zorganizowano kolację, na której pojawili się nie tylko Marta i Karol Nawroccy oraz Karol XVI Gustaw i Sylwia, ale także m.in. Radosław Sikorski czy Władysław Kosiniak-Kamysz. W centrum uwagi znalazła się pierwsza dama, która zaprezentowała się w eleganckiej kreacji, a po wszystkim opowiedziała o kolacji z monarchą w mediach społecznościowych.

Marta Nawrocka zdradziła kulisy spotkania z królem i królową Szwecji

Dzień po uroczystej kolacji z udziałem króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii pierwsza dama opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym opowiedziała, jak wyglądało spotkanie ze szwedzkim monarchą i jego małżonką. Przy okazji podzieliła się też fotografiami z wizyty.

Zamek Królewski. Dziękujemy Jego Królewskiej Mości Karolowi XVI Gustawowi Królowi Szwecji i Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii - to była cenna okazja do podkreślenia znaczenia dialogu, wzajemnego szacunku i współpracy - napisała Marta Nawrocka na Instagramie.

Marta Nawrocka skradła show na kolacji z królem Szwecji

W polskich mediach dużo mówiło się o kolacji z udziałem pary prezydenckiej. Marta Nawrocka skradła show podczas spotkania z królem Szwecji za sprawą wyjątkowo eleganckiej kreacji. Uwagę zwrócono także na niecodzienne menu, nawiązujące do narodowej tradycji kulinarnej Szwecji. Warto przypomnieć, że nie tylko pierwsza dama, ale też prezydent RP oraz szwedzki monarcha i jego małżonka zaprezentowali się w bardzo dystyngowanych stylizacjach.

Dyplomatyczna wizyta szwedzkiego monarchy miała bardzo oficjalny charakter, co dało się odczuć również podczas kolacji. Wieczorne spotkanie przebiegało zgodnie z protokołem i przypominało formalną ceremonię. Warto przypomnieć, że król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia przylecieli do Polski we wtorek, 10 marca.

Królewska para pojawiła się w Polsce z dyplomatyczną wizytą, podczas której planuje poruszyć temat współpracy kulturalnej, gospodarczej oraz politycznej z naszym krajem.

