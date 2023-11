Takiego prezentu na pewno się nie spodziewała! Choć Alicja Bachleda-Curuś obchodziła urodziny w połowie maja, to dopiero na początku wakacji dostanie drugą część prezentu od swojego partnera Marcina Gortata! Co to będzie? Jak donosi „Flesz”, 30 czerwca koszykarz zabierze ukochaną na warszawski koncert Beyoncé! Specjalnie na ten wieczór Marcin wynajął prywatną lożę vip, w której para spotka się nie tylko z przyjaciółmi, ale też z piosenkarką i jej mężem Jayem-Z! Gortat zadbał też o catering i prywatnego barmana, a cała impreza może go kosztować nawet 50 tysięcy złotych!

Jak Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat spędzą wakacje?

W Polsce Marcin i Alicja zostaną na kilka tygodni. Bachleda będzie tu pracować na planie filmowym, ale odwiedzi też swoich rodziców w Krakowie. Z kolei Marcin będzie brał udział w obozach MG Camp, czyli imprezach promujących koszykówkę wśród dzieci i młodzieży. Zawodnika NBA będzie można spotkać m.in. we Włocławku, w Rumii, w Warszawie i w Lublinie. A już 21 lipca Marcin wystąpi w wielkim meczu Gortat Team vs Wojsko Polskie w Atlas Arena w Łodzi, który organizuje już po raz siódmy! Parę czekają pracowite wakacje.

Niewykluczone, że na trybunach będą mu kibicować Alicja z synem Henrym Tadeuszem. Liczymy na piękne, wspólne zdjęcia całej trójki! A wy?

Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat od roku są parą.

Aktorka dostała od ukochanego zaproszenie na koncert Beyoncé.

Syn Alicji, Henry Tadeusz, bardzo polubił Marcina Gortata.

