Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat znają się już do roku, a od kilku miesięcy są w udanym związku. I choć nie afiszują się ze swoją relacją, rzadko można ich podziwiać razem, to jednak nie jest tajemnicą co ich łączy. Zdarza się, że para okazuje sobie miłość i wsparcie na Instagramie, publikując posty i zdjęcia pełne aluzji. Teraz "Super Express" informuje, że związek aktorki i koszykarza mógł wejść na kolejny etap! Na palcu pięknej Alicji dostrzeżono bowiem... pierścionek! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

