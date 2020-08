Małgorzata Rozenek dostała od Radosława po urodzeniu Henia bajecznie drogi prezent! Jaki?

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan przeżywają teraz jeden z najpiękniejszych okresów w życiu. Czekali na niego wiele lat. "To najszczęśliwszy dzień mojego życia" - mówił wzruszony Radosław Majdan chwilę po narodzinach swojego synka, Henryka. Synka bardzo upragnionego i wyczekanego - ich walka o zajście w ciążę i jej utrzymanie aż do szczęśliwego finału trwała długie trzy lata.

Jeszcze w maju, zaledwie miesiąc przed narodzinami Henia, Radosław Majdan w wywiadzie dla "Party" mówił wzruszony:

Choć czekam na niego z utęsknieniem, zupełnie nie mogę go sobie wyobrazić! Bardzo dużo we mnie emocji, ale i stresu [...] Mogę się tylko domyślać, jakie emocje będę odczuwać, kiedy synek weźmie swój pierwszy oddech, kiedy po raz pierwszy krzyknie, kiedy wezmę go na ręce, a on po raz pierwszy na mnie spojrzy. Sztuką będzie się wtedy nie popłakać. [...] Tak sobie teraz myślę, że jak nasz synek będzie miał na przykład urodziny, to ze łzami w oczach będę wspominać czasy, kiedy myślałem, że może nigdy się nie urodzi.

Nie dziwi więc fakt, że szczęśliwy Radosław Majdan po narodzinach synka postanowił kupić Małgorzacie Rozenek niezwykły prezent aby uczcić ten wyjątkowy dzień w ich życiu. Jaki?

Prezent Radosława Majdana dla Małgorzaty

O niezwykłym prezencie pisze najnowszy magazyn "Party", powołując się na swojego informatora.

Na pamiątkę tej chwili wzruszony Radosław podarował Małgosi pierścionek z 4,5-karatowym diamentem. Jest wart ok. 500 tys. złotych.

Cena prezentu robi wrażenie! Ale trzeba przyznać, że ani Radosław ani Małgorzata na brak propozycji zawodowych nie mogą teraz narzekać. Małgorzata Rozenek-Majdan dopiero co skończyła nagrania do kolejnego sezonu programu "Projekt Lady", który w TVN obejrzymy jesienią, a już pojawiła się w mediach wiadomość o kolejnym programie, który nagrywać będzie dla tej stacji. Jego nazwa brzmi "Rozenek cudnie chudnie" i gwiazda będzie w nim pokazywać, jak w najbardziej optymalny sposób wrócić do formy po ciąży. Pracę nad powrotem do formy już zresztą zaczęła - dokładnie sześć tygodni po narodzinach Henia rozpoczęła ćwiczenia pod okiem prywatnej trenerki. Na powrót do formy gwiazda jednak daje sobie dużo czasu. Na antenie TVN Style jej nowy program ma pojawić się na wiosnę. Podobno za nagranie ośmiu odcinków Małgorzata zainkasuje... 500 tysięcy złotych. Jej dobra passa trwa!

Małgorzata szybko wraca do formy po ciąży.

Radosław Majdan sprezentował żonie niezwykły prezent.