Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na spacerze z Heniem. Gwiazda TVN odsłoniła zgrabne nogi!

Już za kilka dni Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan będą świętować drugi miesiąc życia swojego synka Henia. Oczywiście para stara się poświęcić każdą wolną chwilę swojemu dziecku i bardzo często chodzi z maluszkiem na spacery, podczas których spotykają ich paparazzi. Teraz znów możemy podziwiać nowe zdjęcia ze wspólnego wyjścia pary ze swoim dzieckiem. Małgorzata Rozenek postanowiła jeszcze zadbać o dodatkową aktywność fizyczną. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na spacerze z Heniem. Gwiazda TVN zdecydowała się na bardzo aktywne spędzanie czasu

Dokładnie 10 czerwca 2020 roku na świat przyszedł upragniony synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana - Henio. Od tego czasu dumni rodzice nie przestają zamieszczać nowych fotografii ze swoją pociechą. Maluszek był dla małżeństwa ogromnym marzeniem - bardzo długo starali się, aby ich rodzina się powiększyła. Nic więc dziwnego, że swoim szczęściem małżonkowie chcą dzielić się z całym światem!

Ale Henia i jego rodziców uwielbiają także śledzić paparazzi, którzy po raz kolejny przyłapali Małgorzatę i Radosława na wspólnym spacerze z Heniem. Małżeństwo razem z maluszkiem spacerowało po ulicach Warszawy. Zobaczcie jak się prezentowali!

Małgorzata Rozenek zdecydowała się na biel w swojej stylizacji. Wygodne szorty, szeroka bluzka oraz białe espadryle bardzo dobrze ze sobą współgrały. Radosław Majdan również postawił na wygodę - białe polo oraz szorty firmy Ralph Lauren. Do tego zestawu dobrał klasyczne adidasy.

Oczywiście ogromne wrażenie robi również wózeczek Henia. Jest to model za który trzeba zapłacić... 5,5 tysiąca złotych!

Małgorzata Rozenek podczas spaceru postanowiła jednak zażyć dodatkowej aktywności fizycznej! Wygląda na to, że gwiazda oprócz domowych ćwiczeń lubi również jazdę na rowerze. To z pewnością zapewni jej jeszcze szybszy powrót do formy po ciąży!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan jak zawsze zadali szyku!