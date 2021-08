Katolicki tygodnik krytykuje Idę Nowakowską: "To nie wypada!". Co się stało?

Zachowanie Idy Nowakowskiej nie spodobało się dziennikarzom katolickiego tygodnika w którym opisali to, co wydarzyło się w kościele w Krakowie. Co zrobiła gwiazda TVP?

Tego nie spodziewał się chyba nikt. Ida Nowakowska została skrytykowana za swoje zachowanie po wyjściu z kościoła! Katolicki tygodnik zwrócił uwagę na to, co gwiazda TVP pokazała swoim fanom na Instagramie i bardzo dosadnie skomentował poczynania Idy Nowakowskiej. Sprawdźcie, co zrobiła prowadząca "Pytanie na śniadanie" i jak ocenili to dziennikarze "Dobrego Tygodnia"!

Ida Nowakowska skrytykowana za sesję zdjęciową w kościele

Ida Nowakowska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd TVP. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" i jurorka "Dance Dance Dance" nie ukrywa, że jest osobą wierzącą, a podczas swoich relacji na InstaStories pokazuje, że często modli się w kościele. Ostatnio Ida Nowakowska podczas podróży do Krakowa razem z mężem i synem również wybrali się do kościoła, jednak tym razem na zachowanie gwiazdy TVP zwrócili uwagę dziennikarze katolickiego tygodnika.

"Dobry Tydzień" opisał, co zrobiła Ida Nowakowska i skomentował wprost: "To nie wypada!"

Dziennikarze "Dobrego Tygodnia" zwrócili uwagę na relację Idy Nowakowskiej, która pokazała swoje zdjęcie z kościoła, a chwilę później opublikowała rodzinną fotografię pod którą oznaczyła m.in. marki wózka dziecięcego i swoich butów. Tygodnik przyznaje, że Ida Nowakowska często daje świadectwo swojej wiary, jednak ostatnio- zdaniem dziennikarzy "Dobrego Tygodnia"- nieco się zapomniała.

W świeżo wystylizowanej fryzurze i profesjonalnym makijażu zrobiła sobie sesję fotograficzną w miejscu świętym. Chwilę później na Instagram wrzuciła zdjęcia z chodnika przed kościołem, gdy pozuje w modnych ubraniach. Markę sponsora wyraźnie oznaczyła. To nie wypada- komentuje tygodnik katolicki.

Myślicie, że Ida Nowakowska odpowie na krytyczną uwagę dziennikarzy katolickiego tygodnika? Waszym zdaniem gwiazda TVP rzeczywiście przesadziła?

