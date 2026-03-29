Jak wiadomo święta rządzą się swoimi prawami, a to oznacza dla widzów spore zmiany! Świąteczna ramówka Telewizji Polskiej to przede wszystkim emisja zerowego odcinka "Rolnik szuka żony" w niedzielny wieczór, a co z "Sanatorium miłości"? Widzowie już nie mogą się doczekać, co dalej z Basią i pozostałymi uczestnikami miłosnego hitu. Już wiadomo, kiedy "Sanatorium miłości" trafi na antenę. Znamy datę.

Nowa data emisji "Sanatorium miłości" w Wielkanoc

W Niedzielę Wielkanocną stacja TVP zaplanowała emisję odcinka zerowego nowej edycji "Rolnik szuka żony", dlatego premierowy odcinek randkowego hitu o seniorach nie pojawi się w swoim stałym paśmie. Zamiast niedzielnego wieczoru, kontynuacja historii kuracjuszy trafi na antenę w poniedziałkowy wieczór, czyli w Lany Poniedziałek o godzinie 21.25.

Dla widzów to nie tylko przesunięcie w kalendarzu, ale też wyczekiwanie na rozstrzygnięcie najgorętszego wątku sezonu związanego z dalszymi losami Basi. "Sanatorium miłości" trzyma widzów w napięciu, a jego regularny rytm emisji jest dobrze znany. Standardowo kolejne odcinki można oglądać w niedziele o 21:25, ale tym razem wyjątkowo będzie to poniedziałek.

Program, który zadebiutował na antenie TVP1 w 2019 roku, doczekał się wiernej publiczności, a każda zmiana w grafiku szybko wywołuje poruszenie. Tym razem powód jest prosty, chodzi o święta i miejsce w ramówce dla zerowego odcinka "Rolnik szuka żony", w którym poznamy wizytówki nowych uczestników 13. edycji.

Widzowie czekają na rozstrzygnięcie wątku Basi z "Sanatorium miłości"

Najbliższy odcinek ma przynieść odpowiedź na pytanie, czy Barbara ze Szczecina zostanie w programie. W zapowiedzi czwartego odcinka widać, że Basia pakuje walizki po rozmowie interwencyjnej z Martą Manowską i pozostałymi uczestnikami, którzy zdecydowali się otwarcie mówić o tym, że zachowanie tej uczestniczki ich męczy i przytłacza.

Na kolejnych kadrach Basia żegna się z Bożeną i kilkoma innymi osobami, zapewniając, że skoro "11 osób jej nie chce" to nie ma problemu i ona wyjeżdża.

Patrzcie, pakuje walizki i proszę... Nie ma problemu - wyznała Basia w zapowiedzi 4. odcinka

Czy faktycznie dojdzie do wyjazdu Basi z "Sanatorium miłości"? Po Wiesławie byłaby już kolejną osobą, która przed końcem turnusu musiałaby pożegnać się z programem.

