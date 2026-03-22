3. odcinek "Sanatorium miłości" to kolejne emocje związane z najbardziej kontrowersyjną uczestniczką tej edycji, czyli Barbarą. Nie zabraknie spięć, awantur, a jedno z zachowań Basi wzbudzi w uczestnikach naprawde silne emocje. Teresa nie będzie przebierała w słowach, mówiąc wprost:

Ja uważam, że ona jest toksyczną osobą...

Afera z Basią z "Sanatorium miłości" podczas grupowego zadania

W 3. odcinku "Sanatorium miłości" pojawiły się kolejne spięcia z Basią w roli głównej. Widać, że jej zachowanie ponownie wywołuje niechęć wśród pozostałych uczestników, a atmosfera robi się coraz trudniejsza. Tym razem uczestnicy spotkali się na wspólnym kopaniu ziemniaków, które zamiast integrować, staje się kolejnym punktem zapalnym. Po tym, jak uczestnicy połączyli się w pary do zadania na koniec została Basia i Zbigniew. Szybko okazało się, że Basia długo nie wytrzyma bez swoich popisów i nagle założyła mężczyźnie kosz na głowę. Zbigniew był zażenowany, a w końcu wyznał do kamery:

Basia jest osobą o trudnym usposobieniu - już na starcie powiedział Zbigniew

To nie wszystko! Basia zbierając ziemniaki rzucała nimi tak, że czasem trafiały w pozostałych uczestników. Kiedy Ewa otrzymała cios w głowę poprosiła Zbigniewa o interwencję, a on zwrócił uwagę Basi, na co ona się odpaliła:

Jak mnie prosisz to na kolana. Na kolana proś mnie - mówiła Barbara

Uczestnicy "Sanatorium miłości" mają dość Basi

Grupa powoli traci cierpliwość do Basi z "Sanatorium miłości". Uczestniczka jest tak pewna swego, że nie reaguje na żadne argumenty czy prośby, a wręcz są one początkiem do rozpętania kolejnej afery. Już nie tylko Lilla, Ewa i Teresa zauważają, że trudno współpracować z Basią, ale również pozostali. Zarówno Zbigniew, jak i Mike podkreślają, że Barbara jest osobą o wyjątkowo "wymagającym" charakterze i lubi narzucać innym swoje zdanie.

Niestety Basia psuje całe tutaj grono, które się stworzyło. To takie niesmaczne - powiedział Mike

Wszyscy jesteśmy nią przemęczeni i zahukani. Wręcz ludzie się jej boją - wyznała poruszona Lilla

Marta Manowska apeluje do Basi z "Sanatorium miłości"

W 3. odcinku uczestnicy wrócili wspomnieniami do czasów swojej młodości. Wszyscy zasiedli na krzesłach i oglądali dawne zdjęcia. Niemal cała grupa poddała się melancholijnemu nastrojowi, oprócz Basi, której humor dopisywał. W końcu to Marta Manowska poprosiła ją o uwagę..., a zaskoczona Barbara po uwadze prowądzacej dodała tylko: Przepraszam Martusiu.

Bardzo proszę o słuchanie... jakby dało radę, Basiu - powiedziała wprost Marta Manowska

Jesteście zaskoczeni zachowaniem Basi?

Awantura z Basią w "Sanatorium miłości" fot. screen "Sanatorium miłości"

