Czyżby to był koniec przygody Basi w "Sanatorium miłości"? Konflikty z kuracjuszką znowu eskalowały, a w zapowiedzi 4. odcinka sezonu ze strony Basi padają słowa:

Kiedy 11 osób chce, żebym ja wyjechała, to ja na to, jak na lato.

Musiała interweniować Marta Manowska. Basia zrezygnuje z udziału w show?

Kolejna drama z Basią w "Sanatorium miłości"

Basia w 7. edycji "Sanatorium miłości" jest zdecydowanie najbardziej kontrowersyjną, a zarazem najbardziej konfliktową uczestniczką. Niemal każde zadanie, w którym uczestniczy i każda rozmowa kończy się spięciem, jeśli ktoś nie zgadza się z jej zdaniem. Nawet fani "Sanatorium miłości" nie wytrzymują, co wyrażają w komentarzach. W 3. odcinku podczas wspólnej wyprawy na zbieranie ziemniaków, Basia znów zaprezentowała popis i założyła Zbigniewowi kosz na głowę, mówiąc, że to on będzie jej słuchał, kiedy zostali połączeni w parę do zadania. Potem rzuciła ziemniakiem tak, że trafił on Ewę w głowę... Kiedy Zbyszek poprosił ją, aby uważała, Basia powiedziała wprost:

Jak mnie prosisz to na kolana. Na kolana proś mnie... - mówiła niewzruszona oburzeniem innych Basia

Uczestnicy mają dość, a Lilla jest bardzo zmęczona zachowaniem współlokatorki.

Jest osobą o trudnym usposobieniu - mówi wprost Zbigniew

Wszyscy jesteśmy nią przemęczeni i zahukani. Wręcz ludzie się jej boją - podkreśliła przed kamerą Lilla

Jeśli chodzi o temat Basi to jest mi bardzo przykro. Nie po to tutaj jesteśmy, żeby czuć dyskomfort - dodała Ewa

Niestety Basia psuje całe tutaj grono, które się stworzyło. To takie niesmaczne - podkreśla Mike

Basia sama odejdzie z "Sanatorium miłości"?

Ostatecznie zachowanie Basi tak mocno uderza w pozostałych uczestników "Sanatorium miłości", że w zwiastunie kolejnego odcinka widać, że grupa pod przewodnictwem prowadzącej, Marty Manowskiej postanowiła zainterweniować.

Ja czuję, że ona jest jakby toksycznym człowiekiem - powiedziała Ewa

Zaczęła się fajna grupa i nagle ta grupa się rozprysła - wtórowała jej Lilla

Po fali zarzutów, Marta Manowska zapytała Basię, czy to do niej dociera, co mówią pozostali. Uczestniczka z kpiącym wyrazem twarzy powiedziała: Pffff, rybka. Przed kamerami Barbara z "Sanatorium miłości" gorzko podsumowała:

Kiedy 11 osób chce, żebym ja wyjechała. To ja na to, jak na lato. (...) Patrzcie pakuję walizki i proszę... Nie ma problemu i do widzenia grupa - powiedziała Barbara

