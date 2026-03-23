W 8. edycji "Sanatorium miłości" atmosfera w programie gęstnieje z odcinka na odcinek. Po tym, jak Wiesław musiał opuścić program po zasłabnięciu, w grupie pojawił się Aleksander. Zamiast wyciszenia emocji uczestnicy szybko wracają do tematu, który rozpala wszystkich najmocniej: kolejnych spięć wokół Basi. Wśród kuracjuszy coraz częściej słychać, że codzienność w programie przestaje być dla nich komfortowa. W sieci pojawił się zwiastun nowego odcinka. Basia opuści "Sanatorium miłości"?

Kolejne afery z Basią w "Sanatorium miłości" uderzają w uczestników

W 3. odcinku zadanie, które miało integrować, czyli wspólne kopanie i zbieranie ziemniaków, stało się sceną kolejnego konfliktu. Doszło do kolejnej awantury z Basią w "Sanatorium miłości" - podczas wspólnej aktywności uczestniczka trafiła do pary ze Zbigniewem i już wtedy zaczęło się nerwowo, bo w pewnym momencie założyła mu kosz na głowę. Chwilę później, podczas pracy w polu, rzucane przez nią ziemniaki poleciały w stronę innych osób, a jeden uderzył Ewę w głowę. Gdy pojawiły się prośby o ostrożność, reakcja Basi tylko podbiła napięcie i dolała oliwy do ognia.

Po tych wydarzeniach w grupie narasta poczucie, że konflikt przestał być incydentem, a stał się stałym elementem codzienności. W rozmowach uczestników przewijają się sygnały o zmęczeniu, dyskomforcie i trudnościach we współpracy z Barbarą. Lilla, Teresa, Ewa, Zbigniew i Mike już nie ukrywają, że charakter Basi mocno wpływa na relacje w sanatorium.

Basia "pakuje walizki" w zwiastunie 4. odcinka "Sanatorium miłości"

W zapowiedzi 4. odcinka konflikt jeszcze się zaostrzy. Widać, że rozmowa o zachowaniu Basi przeradza się w otwartą interwencję, w którą angażuje się również prowadząca, Martą Manowską. W końcu padają też słowa o wyjeździe, a Basia mówi wprost:

Patrzcie, pakuje walizki i proszę... Nie ma problemu

Uczestniczka podkreśla jeszcze, że skoro 11 osób chce, żeby wyjechała, to ona wraca do domu...

Kiedy jedenaście osób chce, żebym ja wyjechała, to ja na to, jak na lato. - mówi wprost Basia

Internauci poruszeni nowym zwiastunem z wyjazdem Basi z "Sanatotium miłości"

W sieci natychmiast zawrzało po tym, jak w sieci pojawił się nowy zwiastun "Sanatorium miłości" . Okazuje się, że większość widzów cieszy się z takiego obrotu spraw:

Idealny przykład tego jak jedna osoba potrafi wszystkim zniszczyć przygodę

Jak najszybciej niech wyjedzie

Pojawiają się też głosy, że dzięki Barbarze w "Sanatorium miłości" cały czas się coś działo, a każdy odcinek to były ogromne emocje...

Ale dzięki niej coś się działo. Przecież nie chodzi o to, żeby wszyscy sobie z dziubkow spijali. Wielka szkoda

No i teraz będzie sanatorium nudy

Barbara opuści "Sanatorium miłości"? Tego dowiemy się już w 4. odcinku.

Zobacz także: