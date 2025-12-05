Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w tym roku spędzą pierwsze, wspólne święta jako małżeństwo. Nic więc dziwnego, że chcą by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Gwiazda "M jak miłość" pokazała w mediach społecznościowych, jak wspólnie z mężem i córką przygotowują się do tego wyjątkowego wydarzenia.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą szczęśliwe małżeństwo

Od kiedy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są razem, oboje sprawiają wrażenie niezwykle szczęśliwych i pełnych dobrej energii. Ich relacja szybko stała się jedną z najbardziej komentowanych w polskim show-biznesie, a oni sami chętnie pokazują w mediach społecznościowych urywki wspólnego życia, nie ukrywając wzajemnego uczucia i bliskości.

W październiku tego roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub, który uznano za jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyskich sezonu. Dziś Cichopek i Kurzajewski tworzą harmonijną, szczęśliwą parę, a ich wspólna obecność na ekranach i w internecie wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów.

Katarzyna Cichopek pokazała przygotowania do świąt

Święta Bożego Narodzenia za pasem, dlatego wiele gwiazd rozpoczęło już przygotowania do tego wyjątkowego czasu. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski również szykują się do świąt, a aktorka chętnie dzieli się tymi chwilami ze swoimi fanami w mediach społecznościowych.

Na opublikowanych nagraniach widać, jak razem z córką aktorki z pierwszego małżeństwa przygotowują słodkie, świąteczne wypieki, a także ręcznie wykonują dekoracje, które ozdobią ich dom na ten niezwykły czas. Gwiazda "M jak miłość" pochwaliła się także pięknie przystrojoną choinką, a widzowie mogą podglądać, jak cała rodzina świetnie się bawi, wspólnie spędzając przedświąteczne chwile.

