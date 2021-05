Wielkie gwiazdy na koncercie z utworami Krzysztofa Krawczyka. Gdzie i kiedy oglądać? 

Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu znanych artystów wybrzmią w niedzielę, 30 maja, w opolskim amfiteatrze. To piękny gest dla zmarłego artysty i jego bliskich.

W najbliższą niedzielę, 30 maja, w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu odbędzie się koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka. Pierwszy raz od śmierci legendarnego artysty, który odszedł z tego świata 5 kwietnia, plejada gwiazd uczci jego pamięć wykonując największe przeboje króla polskiej estrady. Gdzie i kiedy będziemy mogli obejrzeć widowisko muzyczne "Pamiętam Ciebie z tamtych lat - The best of Krzysztof Krawczyk"?

Pamiętam Ciebie z tamtych lat - plejada gwiazd na koncercie ku pamięci Krzysztofa Krawczyka

Obdarzony barytonowym głosem i niezwykłą charyzmą Krzysztof Krawczyk przez wiele dekad był ulubieńcem mas, a jego przeboje, jak "Parostatek", "Mój przyjacielu", "To, co dał nam świat" czy "Bo jesteś Ty" śpiewało wiele pokoleń. I gdy 5 kwietnia media obiegła informacja o śmierci Krzysztofa Krawczyka, jego fani nie mogli uwierzyć w to, że na świecie zabrakło energicznego, kochającego sztukę artysty.

Legendarnego piosenkarza w mediach społecznościowych wspominali nie tylko jego żona, Ewa Krawczyk, czy przyjaciele, jak Andrzej Kosmala oraz Marian Lichtman, ale też masa wiernych fanów oraz postaci ze świata muzyki i filmu, jak Beata Kozidrak, Maryla Rodowicz, czy Rafał Brzozowski.

Zobacz także: Beata Kozidrak żegna Krzysztofa Krawczyka. O jedną rzecz ma ogromny żal

East News

By uczcić dorobek artystyczny Krzysztofa Krawczyka oraz pamięć o nim, w niedzielę, 30 maja, w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu zostanie zorganizowany koncert "Pamiętam Ciebie z tamtych lat - The best of Krzysztof Krawczyk". Plejada polskich gwiazd oddając hołd artyście i jego twórczości wykona największe przeboje Krawczyka.

W repertuarze króla polskiej sceny muzycznej usłyszymy m.in. Marylę Rodowicz, Edytę Górniak, Natalię Kukulską, Roxanę Węgiel, Paullę, Halinę Mlynkovą, Sylwię Grzeszczak, Ryszarda Rynkowskiego, Rafała Brzozowskiego, Norbiego, Piotra Kupichę, Krzysztofa Kiljańskiego, Andrzeja Krzywego, Łukasza Zagrobelnego oraz Rasa Lutę. Na scenie amfiteatru wystąpią również: Marcin Daniec, duet Sławomir & Kajra, a także zespoły zespoły Various Manx & Kasia Stankiewicz, Pectus, grupa Gang Marcela oraz ponad 50-osobowa orkiestra pod batutą Tomasza Szymusia.

TRICOLORS/East News

Co ciekawe, dzięki nowoczesnym efektom wizualnym, wszyscy artyści biorący udział w niedzielnym koncercie pojawią się na scenie w duecie z legendarnym artystą. Nie zabraknie też materiałów filmowych z prywatnych i oficjalnych archiwów Krzysztofa Krawczyka, a także wspomnień rodziny i przyjaciół.

Koncert ku pamięci Krzysztofa Krawczyka - gdzie i kiedy oglądać?

Niedzielne widowisko muzyczne "Pamiętam Ciebie z tamtych lat - The best of Krzysztof Krawczyk" będzie transmitowane na żywo w TVP1 w niedzielę, 30 maja, godz. 20:15 (część I), 21:20 (część II). Powtórka zaplanowana jest na niedzielę 6 czerwca o godz. 14:40 w TVP Kobieta, na sobotę 12 czerwca o godz. 22:00 w TVP Polonia oraz na niedzielę 13 czerwca na godzinę 3:00 w TVP Polonia. Partnerami koncertu są miasto Opole oraz Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku w wieku 74 lat. 23 marca piosenkarz poinformował w mediach społecznościowych, że został zakażony koronawirusem i trafił do szpitala.

Niestety i mnie dopadł COVID. Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę - mówił artysta.

Dwa dni przed śmiercią Krzysztof Krawczyk został wypisany ze szpitala. Co się więc stało, że z dnia na dzień Krawczyk poczuł się gorzej?

Lukasz Kalinowski/East News

Jak zaznaczyła żona zmarłego artysty, Ewa Krawczyk, przyczyną śmierci gwiazdora nie był koronawirus.

Przyczyną śmierci Krzysztofa Krawczyka były choroby współistniejące. Artysta zasłabł i dziś trafił do łódzkiej placówki - podało TVP INFO w swoim serwisie informacyjnym.