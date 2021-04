Jaki jest stan zdrowia Krzysztofa Krawczyka? Żona artysty przekazała nowe informacje!

Ewa Krawczyk w rozmowie z mediami przekazała nowe informacje dotyczące stanu zdrowia swojego męża. Jak się czuje Krzysztof Krawczyk, który ponad tydzień temu trafił do szpitala? Czy artysta wkrótce będzie mógł wrócić do domu i Wielkanoc spędzi z ukochaną żoną? Jest szczery komentarz Ewy Krawczyk. Sprawdźcie, co powiedziała!

Krzysztof Krawczyk wraca do zdrowia

Ponad tydzień temu Krzysztof Krawczyk przekazał swoim fanom niepokojącą informację. Okazało się wówczas, że artysta pomimo przyjęcia szczepionki, zaraził się koronawirusem. Wokalista opublikował w sieci wpis, w którym zdradził, że trafił do szpitala i prosił fanów o modlitwę.

Niestety i mnie dopadł COVID. Jestem w szpitalu. Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę! Nie wiem jak będzie z moją Ewą, która jeszcze nie ma wyniku, ale jest na kwarantannie w domu. Milknę- napisał Krzysztof Krawczyk.

Krzysztof Krawczyk w swoim wpisie odniósł się również do informacji o stanie zdrowia Andrzeja Piasecznego, który także przechodził koronawirusa.

Teraz wszyscy fani z pewnością zastanawiają się, jak po kilku dniach hospitalizacji czuje się Krzysztof Krawczyk. Żona artysty w rozmowie z portalem plejada.pl zdradziła, jaki jest stan zdrowia jej męża. Ewa Krawczyk przyznała, że wokalista ma "łagodną formę koronawirusa" i nie trafił pod respirator.

Krzysztof czuje się dużo, dużo lepiej. On nie czuł się tak źle, jak w mediach to przedstawiano- żona artysty wyznała w rozmowie z portalem plejada.pl.

Ewa Krawczyk przyznała, że cały czas rozmawia z mężem przez telefon.

Rano dzwonimy do siebie z Krzysztofem, a potem oboje mamy lepszy dzień. Zawsze mówimy też sobie dobranoc. Obojgu jest nam ciężko, bo przez tyle lat byliśmy razem, a teraz musieliśmy się rozdzielić. Gdy z nim rozmawiam, jestem dzielna- wyznała żona Krzysztofa Krawczyka.

Żona artysty ma nadzieję, że jej mąż na święta wróci już do domu.

Nie tracę nadziei, że spędzimy święta razem- plejada.pl cytuje Ewę Krawczyk.

Krzysztofowi Krawczykowi życzymy dużo zdrowia i trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej mógł wrócić do domu!

Zobacz także: Ponad 50 lat na scenie i wciąż na szczycie. Życie Krzysztofa Krawczyka było jednak pełne dramatów

Krzysztof Krawczyk ponad tydzień temu poinformował, że zachorował na koronawirusa i trafił do szpitala.

East News

Żona muzyka zdradza, że jej mąż łagodnie przechodzi koronawirusa.