Widzowie serialu "M jak miłość" zaskoczą się tym, co wydarzy się w nadchodzących odcinkach. Po 10 latach do fabuły powróci postać Pauliny Lipskiej-Jabłońskiej i jej nagłe pojawienie się wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi w życiu Andrzeja Budzyńskiego oraz jego żony Magdy.

Paulina wraca do "M jak miłość"

Na ekranie po dekadzie przerwy znów zobaczymy wcielającą się w rolę Pauliny Lipskiej-Jabłońskiej Marię Wieczorek, która prywatnie jest żoną Krystiana Wieczorka. Jej nagłe pojawienie się w 1917. odcinku wywoła wiele emocji w życiu Andrzeja Budzyńskiego oraz jego żony Magdy.

Maria Wieczorek, wcześniej znana jako Maria Szafirska, ostatni raz występowała w serialu dekadę temu. To właśnie wtedy jej bohaterka, nauczycielka rysunku Ani, zawładnęła sercem Andrzeja Budzyńskiego. Chociaż ich relacja nie przerodziła się w pełnoprawny romans, była tak silna, że niemal doprowadziła do rozpadu małżeństwa Andrzeja z Martą. W jednym z odcinków Marta nawet stała się świadkiem namiętnego pocałunku Andrzeja i Pauliny.

Paulina pojawia się w życiu Budzyńskich i od razu wzbudza emocje

W odcinku 1917., którego emisja została zaplanowana na 16 marca 2026 roku o 20:55, Paulina Lipska-Jabłońska niespodziewanie zjawia się w domu Budzyńskich. Jej wizyta nie jest przypadkowa - kobieta błaga Andrzeja o pomoc prawną, szukając ratunku w rozwodzie z niebezpiecznym mężem. To spotkanie na nowo odkrywa bolesną przeszłość i natychmiast stawia Magdę w trudnej sytuacji, bo dowiaduje się o dawnym uczuciu męża do Pauliny.

Paulina, po wyjeździe do USA, gdzie rozwijała swoje malarskie pasje, powróciła do Szczecina i wyszła za Igora Jabłońskiego. Jednak jej życie zmieniło się w koszmar. Okazało się, że Jabłoński - grany przez Marcina Piętowskiego - to biznesmen powiązany ze światem przestępczym, zdolny do wszystkiego, nawet do brutalnej napaści na Kamila Gryca. Paulina boi się o swoje bezpieczeństwo i wie, że rozwód nie będzie łatwy, a mąż nie pozwoli jej odejść bez utrudnień.

Małżeństwo Budzyńskich w niebezpieczeństwie przez powrót Pauliny

Angażując się w sprawę Pauliny, Andrzej Budzyński nie tylko ryzykuje jako prawnik, ale i wystawia na szwank własną rodzinę. Reprezentowanie byłej ukochanej w walce z niebezpiecznym przestępcą może ściągnąć na Budzyńskich poważne kłopoty. Magda Budzyńska dowiaduje się od Kamila Gryca, że jej męża i Paulinę łączyło kiedyś silne uczucie. Czy dawne emocje odżyją po latach? Czy obecność Pauliny w ich życiu stanie się przyczyną kryzysu jednej z najpopularniejszych serialowych par? W końcu to już kolejna nowa bohaterka w "M jak miłość" w najnowszych odcinkach.

