Czy Piotr Nerlewski odszedł z "M jak miłość" do "Za marzenia? Co się stanie z Frankiem - umrze? W zeszłym roku wszystkich zelektryzowała informacja, że Piotr Nerlewski, czyli serialowy Franek z „M jak miłość” odchodzi z serialu. Leśnik i Natalka bardzo długo walczyli, żeby być razem. I udało się - wzięli ślub i wyjechali... Co wydarzy się dalej skoro Nerlewski zdecydował się odejść z „M jak miłość”? Czy Franek umrze?

Aktor zdradził nam - co się wydarzy w jego wątku, a także o nowym projekcie „Za marzenia”, który już od 26 lutego (najbliższy poniedziałek) o 21.35 zobaczymy w TVP2, tuż po „M jak miłość".

Czy to dla tego serialu zrezygnował z grania w słynnej Emce? Posłuchajcie co młody aktor ma do powiedzenia.

Franek i Natalka są małżeństwem w "M jak miłość". Co się z nimi stanie?

Piotr Nerlewski w "Za marzenia".

Karolina Grabowska / FormaProduction

Piotr Nerlewski na prezentacji "Za marzenia".